"I giocatori non sono liberi di testa, devono sbloccarsi. Nessuna concorrente ha un attacco così"

Pierpaolo Marino, lunga esperienza da direttore tra Udinese, Napoli e Atalanta, ha avuto modo di commentare la sconfitta della Fiorentina contro il Parma e la situazione dei viola, mantenendo un filo di positività.

Sulla sconfitta di Parma

“Ci si aspettava una conferma dopo la vittoria con l’Udinese, ed anche io pensavo che la situazione potesse essere migliore. In queste situazioni la palla pesa perché non sei libero di testa: ci vuole gente che chieda il pallone, e non che si nasconda".

Sull'organico viola

“La Fiorentina è più forte delle altre perché ce lo dice l’organico, nessuna delle concorrenti ha quei giocatori in attacco. Resto fiducioso, per me questa squadra una volta sbloccata può fare un filotto di risultati positivi per uscire dal tunnel psicologico.”