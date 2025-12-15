Riunione in corso al Viola Park: La Fiorentina valuta la posizione di Vanoli

Riunione in corso in casa Fiorentina. All'interno del Viola Park la dirigenza viola sta valutando la situazione e in particolare la posizione del tecnico, Paolo Vanoli. A riportare la notizia è l'emittente Sky.

Dal suo arrivo ad oggi, Vanoli non ha saputo incidere su questa squadra che ha portato a vincere in una sola occasione in Conference League, mentre in campionato il ruolino di marcia parla di due punti in 5 partite, media addirittura inferiore a quella tenuta sotto la gestione di Stefano Pioli.

Non sono da escludere provvedimenti drastici come l'allontanamento dell'allenatore.