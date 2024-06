Pedullà: "La Fiorentina è ancora su Kean, Palladino lo voleva anche a Monza"

Che Moise Kean piaccia come profilo per l'attacco alla dirigenza viola, ormai non è un segreto. Ad intensificare il gradimento della Fiorentina per l'attaccante della Juventus adesso ci sarebbe anche il favore di Palladino verso un'operazione che lo stesso tecnico aveva indicato anche ai dirigenti del Monza.

Nelle scorse settimane avevano chiesto di lui Fiorentina e Bologna, ma adesso l'interesse dei gigliati si sarebbe intensificato. Adesso la palla passa al giocatore, che dovrà indicare se la possibile destinazione è gradita o meno. Lo riporta Alfredo Pedullà per Sportitalia.