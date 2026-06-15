Furto in casa Kean, la stima è provvisoria e il conto potrebbe essere salatissimo. La prima ipotesi sulla dinamica della rapina

Al momento del suo ritorno a Firenze, il centravanti della Fiorentina, Moise Kean, dovrà fare i conti (è proprio il caso di dirlo) con il fatto avvenuto in casa sua e che ha caratterizzato questa giornata.

Più di 300 mila euro

Il furto avvenuto in zona Campo di Marte costerà caro al giocatore viola, perché la stima di 300 mila euro, già salata di per sé, è assolutamente provvisoria. A quantificare il vero bottino della rapina dovrà pensarci proprio lui quando il suo viaggio all'estero sarà definitivamente concluso.

La dinamica

A dare l’allarme ci ha pensato un ospite del giocatore. Non è escluso che i ladri possano essere entrati dal retro dell’edificio e poi abbiano fatto razzia, ma questa prima ipotesi è ancora tutta da verificare anche, magari, guardando le immagini dell'impianto di video sorveglianza.

Di certo c'è non sarà una piacevole esperienza da affrontare per lo stesso Kean.