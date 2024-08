La Juventus vuole Gonzalez ma ci prova con la Fiorentina con uno scambio. La situazione legata a McKennie

Continua il movimento per il centrocampo della Fiorentina. Il club viola sta pensando da qualche tempo a Weston McKennie, mezzala della Juventus, che in questa sessione di trattative ha già venduto Kean ai viola.

Scambio con Nico?

Gianluca Di Marzio però scrive che a prescindere dalla situazione legata da Nico Gonzalez con la Juventus (il club non apre a scambi), Weston McKennie è un nome che interessa alla Fiorentina.

Per ora, "non se ne parla”

Ad ora, tuttavia, le condizioni non sono compatibili per l'affare, proprio perché la Fiorentina non vorrebbe fare uno scambio con Nico. Nei prossimi giorni ci potrà essere modo di parlarne meglio e approfondire la situazione, conclude l'esperto di Sky Sport.