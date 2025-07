FOTO: La campagna abbonamenti parte con le prime code al botteghino

Alle 12 ha preso il via alla campagna abbonamenti della Fiorentina ed ecco le prime code al botteghino.

In particolare è stata presa d'assalto dai tifosi viola la rivenditoria ufficiale in via dei Sette Santi.

Non sono tanti in senso assoluto gli abbonamenti a disposizione dei sostenitori gigliati perché anche per questa stagione il Franchi sarà disponibile a scartamento ridotto e con una capienza massima di 24700 persone.