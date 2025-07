Scatterà ufficialmente tra quattro giorni la campagna abbonamenti che condurrà al Centenario della Fiorentina, secondo lo slogan “Di nuovo insieme, ancora più forti”. Sarà ancora una campagna con dei limiti, visti i lavori che coinvolgeranno il Franchi e una capienza di poco superiore ai 24mila posti. L'obiettivo per gli abbonamenti è quello di superare le 12mila tessere della 2024/25 ma in particolare, la speranza di Commisso sarebbe quella di strappare qualche tagliando in più per le gare di Conference. Durante l'anno scorso infatti, solo con il Betis si è andati oltre i 16mila spettatori: quantità misere per partite troppo spesso di livello misero.