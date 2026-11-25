DIRETTA VIDEO - "Hangover Viola", adesso in onda la nuova puntata su YouTube, Facebook e sul canale 83 del digitale terrestre
Va adesso in onda l'appuntamento settimanale con Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com giunta ormai alla sua terza stagione. In questa puntata parliamo della sconfitta di Monza e di tutte le sue conseguenze.
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Parteciperanno anche i nostri redattori, conduce Giulio Dispensieri. Ospite di stasera il giornalista Luca Speciale. La puntata è ora in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook, e per la prima volta ufficialmente anche su Telecentro 2, canale 83 del digitale terrestre. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale.
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