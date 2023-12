Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina Primavera, l'ex calciatore viola ed ex tecnico del settore giovanile gigliato Emiliano Bigica ha parlato del suo Sassuolo e del passato a Firenze. Ecco le sue parole, riportate dai canali ufficiali del club neroverde: “Inutile dire che, per me, non sarà mai una partita e un'avversaria come le altre. Firenze è la mia seconda casa e il club mi ha dato davvero tanto. Mi dispiace vedere la Primavera messa così, in quella posizione. Spero che si riprenda, ma che cominci a farlo dalla prossima gara. Per me è una vigilia di passione, dal sapore particolare”.

E aggiunge: “Non sarà facile giocare contro chi ha vinto tantissimo, ultimamente, in campo Nazionale. Ma è stimolante vedere una struttura come il Viola Park”.