Un rigore (e le accuse ingiuste) da cancellare, caro Hans. E dire che pochi mesi fa la Juve si rammaricava per Fagioli...

Una storia juventina che li accomuna: Hans Nicolussi Caviglia e Nicolò Fagioli, entrambi arrivati adolescenti in bianconero ed entrambi prima fatti esordire e poi lasciati andare. Nei piani estivi dovevano fare coppia nel centrocampo della Fiorentina ma l'evoluzione dei fatti ha deposto Fagioli, il più quotato, da una parte. E dire che qualche mese fa, nel 3-0 inflitto a marzo dalla squadra viola, Fagioli era stato il faro della Fiorentina, ispiratore di almeno due gol, oltreché motivo di rammarico espresso dalle parti di Torino.

Ma al di là dello spirito di rivalsa, per Nicolussi Caviglia in particolare c'è anche l'ultimo precedente da cancellare, come ricorda il Corriere dello Sport: a fine maggio il suo Venezia fu sconfitto per 3-2 al ‘Penzo’ e abbandonò la Serie A. Decisivo il rigore del 2-3 procurato proprio da Nicolussi, con un fallo su Conceiçao: il classe 2000 finì poi nel mirino di qualche accusa oltre i limiti, visto il suo passato bianconero.