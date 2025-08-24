Dopo il no al Cska a Beltran rimane una sola opzione. Il Parma fa sul serio per l'argentino, ma la trattativa non sembra vicina alla chiusura

Dopo il grave infortunio di Frigan, il Parma ha la necessità di comprare un altro attaccante. Il nome in cima alla lista è quello di Lucas Beltran, ma la trattativa non sembra delle più semplici.

La trattativa

Il Parma vorrebbe approfittare dei prezzi di saldo di fine mercato per ottenere uno sconto per l'argentino, ma come scrive Tuttosport la Fiorentina è ferma sulla richiesta di 12 milioni per il classe 2001.

I dubbi del calciatore

Da considerare c'è anche (e soprattutto) la volontà del calciatore che ha già detto no a Flamengo e Cska Mosca. La sua intenzione è quella di restare nell'Europa che conta o al massimo un ritorno in patria, nel suo amatissimo River Plate.