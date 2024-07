Carnevali: "Thorstvedt vicino alla Fiorentina? Veramente non c'è alcuna trattativa con loro, vorremmo tenerlo"

Thorstvedt sì oppure no per la Fiorentina? Stando alle parole del dg del Sassuolo Carnevali alla Rai, il norvegese potrebbe addirittura restare in Emilia

“In questi giorni ho sentito che Thorstvedt sarebbe vicino alla Fiorentina e che mancherebbero un paio di milioni. La verità è che ad oggi con la Fiorentina non c'è nessuna trattativa, è un giocatore per noi molto importante e vorremmo trattenerlo perché l'obiettivo del Sassuolo è tornare in Serie A e vogliamo farlo con giocatori affidabili”.