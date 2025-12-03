Da obiettivo della Fiorentina a colonna del Sassuolo: i neroverdi pronti a blindare un centrocampista

Uno dei nomi finiti sulla lista della Fiorentina la scorsa estate era quello di Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo. L'affare poi non si fece e il giocatore è rimasto uno delle colonne portanti del club neroverde.

Rinnovo a un passo

Al punto che adesso il Sassuolo, prossimo avversario della Fiorentina in campionato, sta lavorando per il rinnovo del norvegese. Nonostante le numerose richieste sia in Italia (e non era da escludere un ritorno di fiamma viola) sia all'esterno, Thorstvedt è ad un passo dal prolungare il suo rapporto con i neroverdi.