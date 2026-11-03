Ferrara: “Questa Fiorentina deve sfruttare i suoi artisti del pallone. Non è stata costruita per vivere nel terrore”

La qualità dei singoli e il coraggio di metterla al servizio della squadra. È questo il filo conduttore dell’analisi di Benedetto Ferrara, che su La Nazione commenta il successo della Fiorentina contro il Sassuolo, soffermandosi sull’azione che ha portato al gol di Mastantuono.

“La vittoria del coraggio”

"No look. Quello di Pedro Goncalves, che trova Franchino, che lo mette dentro. Questa è la vittoria del coraggio, quello trovato nel secondo tempo per mettere dentro Oulai, che ha un altro passo rispetto a Fagioli, e il portoghese, uno che quando tocca il pallone inventa idee pronte per il gol".

“Niente terrore”

Oulai ha dato un ritmo diverso al centrocampo, mentre Goncalves ha acceso l’attacco con la sua creatività. Una combinazione che, nella lettura di Ferrara, indica anche la strada da seguire. “Tanti soldi spesi, troppo tempo per capire che se l'equilibrio è importante, lo è altrettando sfruttare questi artisti del pallone...II coraggio dovrà essere l'arma di questa squadra, che non è stata costruita per vivere nel terrore”.