Ecco come ti faccio gol: se la Fiorentina sorride sottoporta, la Lazio ha qualcosa da sistemare. Nico da solo meglio del tridente di Sarri

La Gazzetta dello Sport analizza il rendimento al gol di Fiorentina e Lazio, che domani sera si affronteranno all'Olimpico. Se si prendono i tridenti delle due squadre, solo Nico Gonzalez (5) da solo ha fatto meglio dei tre attaccanti che domani sera schiererà Sarri: Zaccagni (1), Castellanos (1) e Felipe Anderson (1).

In generale la Fiorentina ha segnato 18 gol, con una media di due a partita e peggio solo di Inter, Napoli e Roma (che però ne ha fatti 7 in un colpo solo con l’Empoli). In gol ci vanno praticamente tutti, con l'argentino e Bonaventura (4) da fare da apripista. Davanti mancano i gol di Nzola e Beltran, che però si è sbloccato in Conference, oltre a un Ikoné ancora a secco. La Lazio invece è a quota 12 reti, pochi, se consideriamo il peso offensivo della rosa biancoceleste.

Così, all’Olimpico, i due tecnici vorrebbero trovare i guizzi dei loro centravanti, soprattutto, e dei loro esterni. Sarri ne ha più urgenza, ovvio, perché la classifica langue. Italiano invece se l’è cavata con il turn over (27 giocatori utilizzati) e le reti di ogni reparto.

https://www.fiorentinanews.com/news/5070818822/l-inchiesta-di-report-cosi-renzi-offriva-ai-sauditi-di-bin-salman-la-fiorentina-mentre-attaccava-societa-e-comune-sulla-vicenda-stadio-a-barone-arrivate-proposte-per-conto-di-riyad