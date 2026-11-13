A gennaio Fiorentina protagonista sul mercato: non solo un centrocampista alla Torreira, Paratici vuole regalare un'altra pedina a Vanoli

La Fiorentina sarà protagonista del mercato di gennaio. Ad esserne sicuro è l'esperto di mercato vicino all'ambiente viola Niccolò Ceccarini, che su tuttomercatoweb.com aggiorna la possibile strategia di mercato viola per la finestra invernale.

Un centrocampista per le due fasi

Paratici e il suo staff sono a lavoro per portare a Firenze a metà campionato un centrocampista che sappia fare le due fasi. I nomi sono quelli di Hojbjerg e Torreira, con le strade che però sono complicate. Il danese sta bene a Marsiglia e costa parecchio. L'e viola tornerebbe di corsa a Firenze, ma trattare con il Galatasaray non è semplice. A breve potrebbero spuntare nuovi nomi.

E un terzino

Ma non è l'unico colpo che i viola vogliono fare. La Fiorentina infatti si starebbe muovendo per portare alla corte di Vanoli un esterno sinistro basso. In estate la Fiorentina si era mossa per Emerson Palmieri, salvo poi rimanere sull'unico investimento Valdepenas. A gennaio dovrebbe tornare a disposizione anche Parisi, ma la società viola si vuole cautelare con un altro terzino sinistro.