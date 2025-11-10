La Fiorentina punta ad un doppio importante recupero durante la sosta

Anche Moise Kean e Robin Gosens sono andati in trasferta a Genova a seguire la Fiorentina. Purtroppo però non erano utilizzabili da parte di Paolo Vanoli, perché alle prese con gli infortuni.

Il centravanti ha riportato un trauma alla tibia durante la partita di Conference con il Mainz, giovedì scorso. Non ha potuto rispondere neanche alla convocazione in Nazionale per questo, ma durante la sosta lavorerà per recuperare ed esserci contro la Juventus.

Stesso discorso in pratica anche per il tedesco che è fuori da qualche settimana, ma che dovrebbe essere alla fine di questo momento negativo.