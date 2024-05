Nuovo episodio della saga Franchi e a tornare sull'argomento è il sindaco uscente Dario Nardella, che ha parlato così a Repubblica anche del ruolo del presidente viola Commisso:

"Un errore buttare 200 milioni sul Franchi, con Comisso pronto a rifarlo nuovo? Non buttiamo niente. Commisso voleva rifare il Franchi ma a condizione di demolire le curve. Lo sappiamo tutti. Io stesso avevo firmato una lettera di richiesta al ministero, ma l’autorizzazione non è mai stata data. Di fronte allo stallo abbiamo ottenuto dal governo Draghi fondi pubblici per i beni culturali destinati allo stadio come monumento. Se non fossi stato così testardo il Franchi avrebbe fatto la fine del Flaminio.

Chi mette i soldi che mancano? Si troveranno. E sono certo che dopo le schermaglie elettorali sarà più facile anche con la Fiorentina".