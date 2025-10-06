"Champions League? La Fiorentina se la può già scordare. Questa sosta sarà lunghissima"

Alessandro Bocci, giornalista fiorentino, è intervenuto a Radio Bruno Toscana dove ha commentato la prestazione della Fiorentina contro la Roma, soffermandosi soprattutto sullo stato di forma dei ragazzi di Pioli:

“Brutti segnali”

"Quando la Fiorentina perde giocando la miglior partita stagionale, è davvero un brutto segnale. Adesso c'è da gestire anche lo spogliatoio. La sosta sembrerà lunga e tremenda… e guardare il calendario non aiuta per niente".

Champions League?

“Kean a parte, quante sufficienze piene si prendono i calciatori della Fiorentina? La Champions League possiamo già scordarcela. E non ha senso fare ragionamenti sugli obiettivi. La Fiorentina deve trovare forza e identità. Solo in quel momento potremo pensare alla classifica”.