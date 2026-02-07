Il commento del tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, a Dazn dopo l'ennesima beffa interna con il Torino:

"Non si può concedere quella facilità nei cross, soprattutto quando ci siamo messi a cinque. Quando si è laggiù in classifica, nel finale subentra anche la paura nel portare a casa il risultato. E noi non siamo una squadra brava a difendere in area. La paura ma anche nella comunicazione dovremmo essere più vogliosi, un difetto che stiamo facendo fatica a toglierci. Poi nel finale quello che mi ha dato fastidio è stata la poca attenzione nel non impedire quei cross. Dispiace perché abbiamo buttato via nei finali tantissimi punti. Però positività, siamo una squadra che ha saputo reagire e dovremo lottare fino alla fine.

Quando questa squadra sta alta, è una squadra trasformata però per salvarsi bisogna avere anche la seconda fase. A volte riaggredendo, altre anche aggrappandosi a risultati importantissimi come oggi. Dobbiamo stare sul pezzo perché sarà importante tutto fino all’ultima partita. Sono contento per Moise che è tornato al gol, abbiamo giocatori di qualità come hanno dimostrato Solomon e Harrison ma dobbiamo essere più decisivi e attenti là dietro. Anche nel primo tempo abbiamo preso un gol troppo facile.

Gud? Non l’ho ancora visto però penso che per uscire, si sia fatto qualcosa ma non ho ancora avuto modo di vederlo".