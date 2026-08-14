Che Franchi troveranno i tifosi viola? Tutte le novità. E la Fiorentina studia una soluzione per coprire il cantiere

Stasera i tifosi della Fiorentina torneranno ad abitare il Franchi dopo l'ultima partita ufficiale giocata dalla squadra viola risalente al 22 maggio. Il restyling è andato avanti, con novità finalmente visibili. La Nazione ha fatto il punto della situazione sullo stadio di Campo di Marte.

La nuova Fiesole

Per quanto riguarda la nuova Fiesole, è stato completato come previsto il montaggio dei gradoni prefabbricati della tribuna, ad eccezione delle prime 20 file. Queste saranno installate soltanto dopo la realizzazione della copertura, in modo da lasciare lo spazio necessario ai mezzi di sollevamento utilizzati durante i lavori. Sono stati completati i micropali e le fondazioni delle colonne esterne che dovranno sostenere la copertura ed è stata montata anche la maggior parte delle colonne.

Le altre novità

In occasione della partita del centenario della Fiorentina dovrebbero essere completate anche le principali strutture in acciaio: king columns, king truss, travi reticolari spaziali di collegamento e travi secondarie. La nuova copertura, quindi, comincia a diventare concretamente visibile e a modificare l'aspetto dello stadio. Parallelamente è stata riorganizzata l'area destinata alle televisioni, con lo spostamento degli spazi TV dal curvino di Fiesole alla tribuna laterale sud. È stato inoltre modificato l'accesso dei tifosi al piazzale di Maratona, intervento necessario per consentire la realizzazione delle recinzioni definitive della nuova Curva Fiesole.

In Maratona

Novità importanti arrivano anche dalla Torre di Maratona, finalmente liberata dai ponteggi dopo un restauro che ha accumulato diversi mesi di ritardo. La conclusione dell'intervento era inizialmente prevista per settembre 2025, ma i lavori si sono protratti fino alle ultime settimane. In occasione del centenario della Fiorentina dovrebbe tornare al proprio posto anche il pennone portabandiera. Proseguono inoltre le attività di restauro delle storiche opere in cemento armato realizzate da Pier Luigi Nervi negli anni Trenta, una delle parti più delicate dell'intero intervento per il loro valore architettonico e monumentale. Sono in corso anche i lavori per la realizzazione delle nuove centrali tecnologiche interrate. Sulla Maratona, invece, è iniziata la riprofilatura in legno dei gradoni, necessaria per uniformarli e migliorare la visibilità degli spettatori. L'operazione comporterà una riduzione di almeno 1.500 posti nella configurazione interessata dall'intervento, senza però modificare l'obiettivo finale del progetto: una capienza complessiva del Franchi di circa 40.000 spettatori, tutti con piena visibilità del terreno di gioco.

Si studiano soluzioni d'immagine

Un altro tema riguarda l'immagine dello stadio durante il periodo dei lavori, soprattutto nelle partite trasmesse in televisione. Si stanno studiando diverse soluzioni, anche attraverso la regia della Fiorentina, per limitare l'impatto visivo del cantiere. L'ipotesi dei teloni per nascondere alcune zone, scartata in passato, potrebbe tornare d'attualità. La società viola starebbe inoltre discutendo con la Lega Serie A la possibilità di ricollocare le telecamere, scegliendo inquadrature capaci di mostrare il Franchi da prospettive differenti. Tra le soluzioni al vaglio ci sarebbe anche l'utilizzo televisivo di una sorta di “pannello virtuale” per coprire visivamente le gru e gli elementi più invasivi del cantiere.