Paratici intanto torna a Londra: ultimo derby cittadino dopo il blitz a Roma. Ma per lasciare il Tottenham serve una settimana

E' stato in Italia per qualche giorno Fabio Paratici che però nella serata di ieri si è rimbarcato sul volo che l'ha riportato a Londra, dove domani assisterà al match tra il suo Tottenham e il Crystal Palace, uno dei tanti derby londinesi. La sua avventura in Inghilterra è destinata a chiudersi a breve ma per risolvere l'attuale contratto con gli Spurs servirà ancora qualche giorno.

Almeno una settimana, scrive La Nazione: non è in dubbio la parola data al club di Commisso, così come l'accordo economico e sui piani sportivi da qui al 2030, scadenza del contratto proposto. Il suo distacco dal Tottenham non sarà brusco e per questo, a Paratici servirà tutto il tempo necessario per rendere lineare la propria uscita.