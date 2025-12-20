Bucchioni: "Visto il contesto, impossibile lamentarsi di Paratici. Commisso gli dia pieni poteri e responsabilità"

Enzo Bucchioni, in collegamento con Radio Sportiva, ha espresso il suo parere sulla trattativa che vedrebbe Paratici avvicinarsi alla Fiorentina.

L'opinione di Bucchioni

“Possono esserci dirigenti più bravi o meno bravi, ma adesso mi prendo anche Paratici, vedendo il contesto della Fiorentina: almeno ha degli agganci di mercato, i giocatori li ha portati. Quando lavorava con Marotta era lui che portava la maggior parte dei giocatori".

‘Commisso gli dia pieni poteri’

"Nel contesto disastrato della Fiorentina penso che possa fare qualcosa anche lui, a patto che gli vengano dati pieni poteri: se viene e poi deve continuamente parlare con Ferrari, o confrontarsi continuamente con Commisso, va a finire come quando hanno provato a prendere Vicario e non l’hanno mai preso. Qualsiasi dirigente tu voglia prendere devi dargli pieni poteri e piena responsabilità, perché salvare la Fiorentina adesso diventa un’impresa straordinariamente difficile”.