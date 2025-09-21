La colonia empolese a Firenze destinata a consolidarsi: un solo anno di precariato per Viti? "L'anno prossimo sarà tutto viola"

Ne sono arrivati due da Empoli nell'ultima estate, unendosi a Parisi già in viola da qualche anno, ma per quanto riguarda Mattia Viti il futuro è ancora tutto da scrivere, vista la formula del prestito. Al momento è l'alternativa a Ranieri, anche se Pioli poi finisce spesso e volentieri per inserirlo anche a partita quasi finita. Secondo La Gazzetta dello Sport però, Viti “l'anno prossimo sarà tutto viola”: una previsione sulle intenzioni della Fiorentina, che potrebbe farlo suo per una cifra non certo proibitiva.