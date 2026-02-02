Daniele Rugani, da poco arrivato al Viola Park in seguito al suo passaggio ufficiale alla Fiorentina, ha rilasciato le prime parole da tesserato viola ai canali ufficiali.

Sul suo arrivo a Firenze

“Vestire questa maglia è un po' come tornare a casa, nella mia terra, quindi sono veramente contento: è una bella emozione e sono molto felice. Arrivo in una situazione difficile, con una squadra in una posizione che sicuramente non merita, ma questa è la realtà dei fatti e bisogna assolutamente tirarsi fuori tutti insieme. Da parte mia cercherò di portare le mie caratteristiche, sia fuori che dentro al campo, e quel pizzico di esperienza che posso dare ai ragazzi più giovani, che qui ci sono e sono molto validi. Sono a piena disposizione del mister e della squadra per raggiungere un obiettivo troppo importante”.

Sui compagni di squadra

“Mi sono già sentito con alcuni giocatori, soprattutto Fagioli, era molto contento quando gli ho detto che lo avrei raggiunto, mi aspettava. Avere De Gea alle spalle per me è importantissimo, è un giocatore molto forte e di esperienza internazionale che sicuramente può dare a questa squadra tutto ciò che serve da un punto di vista tecnico e motivazionale, è un giocatore fondamentale, averlo alle spalle è un qualcosa in più. Sono totalmente concentrato sul collettivo piuttosto che sul personale: io mi auguro di dare una mano e sentirmi importante per questa squadra, ma passa in secondo piano, ciò che conta è l'obiettivo di squadra e darò tutto me stesso per raggiungerlo”.