Vanoli cambia: è il momento di passare a quattro!

La Fiorentina è pronta a cambiare. Cosa? In primo luogo il proprio assetto difensivo. L'avevamo scritto ieri che la squadra allenata da Paolo Vanoli sarebbe passata da tre difensori a quattro in campo contro il Sassuolo e questa indicazione viene rafforzata stamani da diversi media che si occupano della squadra viola.

Penultima difesa

Una svolta necessaria, anche perché con i tre dietro i viola hanno incassato qualcosa come 21 gol (solo il Torino ha fatto peggio con 23) e hanno dimostrato tanta fragilità.

Quattro difensori e poi?

E per il resto? Quale potrà essere la declinazione di Vanoli? Senza attaccanti esterni c'è la possibilità del trequartista con due punte, oppure i due trequartisti più il centravanti, fino ad arrivare alla ciambella di salvataggio per eccellenza chiamata 4-4-2. Vedremo quale strada deciderà di intraprendere l'allenatore.