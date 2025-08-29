Klinsmann: "La Fiorentina ha le qualità per arrivare in fondo alla Conference League"

L'allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex attaccante di Bayern Monaco e Inter Jürgen Klinsmann, era presente a Monaco per i sorteggi di Europa e Conference League.

Le parole di Klinsmann

A Sky Sport ha parlato anche di Fiorentina: “Credo che la squadra di Pioli abbia la qualità per arrivare in fondo alla Conference League. In Europa? Vedo la Roma favorita per la vittoria, è fortissima".

Il ruolo nel sorteggio

Klinsmann è stato tra gli invitati della UEFA per partecipare attivamente al sorteggio, attivando il pulsante che permetteva al computer di rivelare gli accoppiamenti per la fase campionato.