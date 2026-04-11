Martino esalta Sarri: “Lazio in crescita”, ma avverte: la Fiorentina è insidiosa
La Lazio arriva a Firenze con più certezze di quanto dica la classifica. Dietro un campionato apparentemente anonimo, si nasconde un lavoro silenzioso ma concreto.
Secondo quanto emerso al Pentasport di Radio Bruno, Giorgio Martino ha analizzato il momento dei biancocelesti, mettendo in luce soprattutto il peso di Maurizio Sarri.
Martino promuove Sarri: esperienza decisiva
Il giudizio è chiaro.
Per Martino, la Lazio ha ritrovato risultati soprattutto grazie all’intelligenza del suo allenatore. Sarri viene descritto come uno dei tecnici più lucidi e navigati del panorama italiano, capace di adattarsi anche nelle difficoltà.
In questo momento, insieme ad Allegri, rappresenta un punto di riferimento per esperienza e gestione.
Una Lazio diversa dal solito
Non è però la squadra ideale di Sarri.
Il tecnico si è trovato a lavorare in condizioni complicate fin dal suo ritorno, senza la possibilità di costruire la rosa come avrebbe voluto.
L’assenza di un vero mercato estivo ha inciso profondamente, costringendolo a rivedere idee e principi.
Il mercato che cambia gli equilibri
Qualcosa è migliorato a gennaio.
Il mercato invernale ha portato giocatori che si sono rivelati più utili del previsto, contribuendo a dare equilibrio a una squadra che ne aveva bisogno.
Non una rivoluzione, ma abbastanza per rimettere in piedi il sistema.
Una crescita, ma con limiti
La Lazio ha iniziato a fare risultati, soprattutto in trasferta.
Tuttavia, secondo Martino, resta una squadra incompleta, lontana da quella che Sarri avrebbe voluto plasmare.
Manca ancora una vera identità definitiva, figlia di un progetto mai partito davvero.
La sfida con la Fiorentina
In questo contesto si inserisce la gara contro la Fiorentina.
Una partita delicata per entrambe, ma che la Lazio affronta con maggiore serenità rispetto ai viola.
E proprio qui potrebbe esserci la differenza: da una parte una squadra in emergenza, dall’altra una che, pur con limiti, ha trovato una direzione.