Anche gli islandesi perdono la pazienza: fischiato sonoramente arbitro israeliano

Anche i civilissimi tifosi dell'Islanda hanno perso la pazienza e hanno fischiato sonoramente gli arbitri dell'incontro tra Islanda e Francia (partita che ha visto protagonista l'attaccante della Fiorentina, Albert Gudmdunsson), valida per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026, tutti di nazionalità israeliana, a cominciare dal direttore di gara, Orel Grinfeld.

Quanto accaduto all'interno della Striscia di Gaza non è passato di certo inosservato anche nella lontana Islanda e questa ne è la riprova. A fine gara è stato chiesto un commento al selezionatore islandese, Arnar Gunnlaugsson.

“Il pubblico fa quello che vuole”

"Purtroppo non me ne sono accorto - ha detto - Ma il pubblico è composto per lo più da adulti e hanno il diritto di fare ciò che vogliono".

E stasera…

E stasera Israele affronterà l'Italia nel nostro Paese. Si prevedono altre manifestazioni di protesta per questo incontro.