Vanoli: "Abbiamo provato a portare Kean in panchina, ma ha dolore. Mentre Solomon..."

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha aggiornato tutti sulle condizioni di salute di Moise Kean e Manor Solomon che erano assenti in questo match contro il Parma.

“Kean? Abbiamo provato a portare il ragazzo in panchina ma ha ancora dolore. Valuteremo giorno dopo giorno perché è un fastidio che non è muscolare. Prosegue la sua terapia”.

Su Solomon: “Sta portando avanti la propria riabilitazione, vedremo se riusciremo a chiudere il percorso subito prima o subito dopo la sosta”.