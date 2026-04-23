Nicoletti: "La Fiorentina deve trasformare il sogno in ambizione e il nome giusto è Guardiola"

In un momento in cui la Fiorentina è chiamata a scegliere il proprio allenatore, o manager, per dirla all'inglese, l'intermediario di mercato e tifoso viola, Costantino Nicoletti se ne esce con una provocazione mica da ridere in questo senso.

La proposta

“Abbiamo la terza proprietà più ricca d’italia - ha detto a Lady Radio - Il miglior training center d’Europa e anche la società deve trasformare il sogno in ambizione. Allora, detto questo, perché non andiamo da Pep Guardiola (che dovrebbe lasciare il City a fine stagione ndr)? Vieni tre anni a Firenze e cambi tutto questo il programma da proporgli”.

Le chiavi della Fiorentina per vincere

E poi: “Non ha bisogno di soldi, ha allenato i più grandi club del mondo e gli manca ancora un'esperienza da allenatore in Serie A. Ti diamo le chiavi della Fiorentina per portare la squadra a vincere. Paratici ha parlato del brand Firenze e lo porteresti nella città più bella del mondo”.