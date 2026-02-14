Ai mille talenti del Como, la Fiorentina risponde con Fagioli: altro che risparmio-diffida ma ha bisogno di una mano

La certezza dell'attuale Fiorentina si chiama sempre più Nicolò Fagioli, unico possibile leader tecnico del centrocampo viola e cresciuto, lui sì, sotto la guida di Vanoli. E' una delle poche, pochissime, risposte che la Fiorentina potrà opporre oggi al Como nel match delle 15. Come sottolinea La Nazione infatti, Fabregas di talento ne ha in abbondanza, basti pensare alla trequarti composta da Rodriguez, Nico Paz e Baturina.

La Fiorentina però non ha più jolly da giocarsi e deve cercare punti anche dove logica vorrebbe che non ve ne fossero. Per trovarli non c'è spazio per i calcoli e dunque palla e chiavi in mano a Fagioli, su cui pesa ormai da qualche settimana la diffida, con il match cruciale contro il Pisa all'orizzonte: Vanoli non può permettersi di risparmiarlo. Non basterà però Fagioli, a cui servirà una mano dei compagni, in particolare di Moise Kean, il cui istinto del gol si è intravisto con il Torino.