Durante il suo intervento a Radio Bruno, l'intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato anche della difesa viola e della situazione di Lucas Beltran.

‘Valentini non è inferiore a Ranieri’

“Mi ricordo cosa è stato detto di Pongracic in passato… Palladino però metteva Comuzzo centrale e Pongracic a destra, quando il croato è un leader difensivo, di personalità, ha letture pazzesche, giocatore vero. Comuzzo è un centro-destra stampato, e con Ranieri completa bene la difesa. E con un mediano giusto davanti a questa striscia difensiva… Mi ha un po’ sorpreso invece la gestione di Valentini, per me giocatore molto interessante e sarei in difficoltà a scegliere tra lui e Ranieri, nonostante quanto guadagnato alla Fiorentina se lo sia meritato, ma è un difensore tecnicamente limitato e che spesso commette svarioni”.

‘Terrei Beltran, è un jolly’

“Beltran? Sta rifiutando quasi tutto rendendo difficile il trasferimento, d’altra parte è a Firenze e con un buon contratto… perché deve andare in Russia? Lo stesso sta accadendo per Gonzalez alla Juventus. Beltran è convinto di potersela giocare, è un giocatore eclettico e non lo venderei, benché sia stato una delusione. È un jolly, un giocatore battagliero, e 12 milioni non mi sembrano una cifra esagerata in questo mercato”.