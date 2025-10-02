Fiorentina-Sigma Olomouc: segui la diretta testuale di Fiorentianews.com

Questa sera la Fiorentina di Stefano Pioli, dopo aver superato il preliminare contro il Polyssia, fa il suo esordio stagionale in Conference League. I viola attendono al Franchi i ciechi del Sigma Olomouc per una partita che, nonostante sia ancora la prima giornata, diventa cruciale per gli uomini di Pioli: la Fiorentina deve trovare il risultato e tornare sopratutto a dimostrare qualcosa dal punto di vista del gioco. I nostri avversari sono ottavi nel loro campionato iniziale ed un passo falso potrebbe far esplodere un ambiente da settimane in ebollizione. Non ci saranno Moise Kean, squalificato per due giornate nell’andata del preliminare, Sohm e l’infortunato Lamptey. Fiscio d’inizio alle ore 21.00, arbitra la sfida il tedesco Florian Badstübner.

