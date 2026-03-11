L'ex sindaco di Firenze Dario Nardella ha detto la sua sul cantiere dello stadio Franchi a Toscana TV: “Confido molto nella collaborazione tra il Comune e la Fiorentina, la sindaca Funaro sta lavorando con grande determinazione e sono felice che questo progetto, in cui io ho creduto moltissimo, stia andando avanti contro i tanti gufi. Quand'ero sindaco ho sempre messo la faccia davanti alle difficoltà, si è parlato per decenni di uno stadio a Firenze e il restyling del Franchi era l'unica strada percorribile dopo aver verificato l'impossibilità di tutte le altre opzioni. A San Siro hanno impiegato dieci anni solo per firmare un contratto di vendita, noi invece siamo andati avanti step dopo step”.

“Firenze più avanti di tutti”

Poi ha aggiunto: “Roma e Lazio sono agli atti iniziali, il Napoli non si sa, a Cagliari hanno ancora lo stadio provvisorio e i lavori per quello nuovo non sono partiti. Da Bologna nessuna notizia, a Genova si parla solo di progetti, idem a Bari. Tra le grandi città Firenze è la più avanti di tutte, escludendo ovviamente Torino che ha già lo stadio della Juventus. Sono convinto che Firenze avrà grandi possibilità di ospitare gli Europei del 2032”.