​​

header logo

Nardella: "Il restyling del Franchi era l'unica strada percorribile e sta proseguendo contro tutti i gufi. Tra le grandi città Firenze è quella più avanti"

Redazione /

L'ex sindaco di Firenze Dario Nardella ha detto la sua sul cantiere dello stadio Franchi a Toscana TV: “Confido molto nella collaborazione tra il Comune e la Fiorentina, la sindaca Funaro sta lavorando con grande determinazione e sono felice che questo progetto, in cui io ho creduto moltissimo, stia andando avanti contro i tanti gufi. Quand'ero sindaco ho sempre messo la faccia davanti alle difficoltà, si è parlato per decenni di uno stadio a Firenze e il restyling del Franchi era l'unica strada percorribile dopo aver verificato l'impossibilità di tutte le altre opzioni. A San Siro hanno impiegato dieci anni solo per firmare un contratto di vendita, noi invece siamo andati avanti step dopo step”. 

“Firenze più avanti di tutti”

Poi ha aggiunto: “Roma e Lazio sono agli atti iniziali, il Napoli non si sa, a Cagliari hanno ancora lo stadio provvisorio e i lavori per quello nuovo non sono partiti. Da Bologna nessuna notizia, a Genova si parla solo di progetti, idem a Bari. Tra le grandi città Firenze è la più avanti di tutte, escludendo ovviamente Torino che ha già lo stadio della Juventus. Sono convinto che Firenze avrà grandi possibilità di ospitare gli Europei del 2032”.

 

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (11)