In seguito al pareggio della Fiorentina contro il Genk, l'ex difensore viola Michele Serena ha parlato così a Radio Serie A: “La squadra di Italiano continua a fare fatica nel trovare continuità, ha bisogno di maggiore equilibrio. Sono convinto che con Nzola e Beltran il livello in attacco si sia alzato, serve solo un po' di tempo. In fondo la stagione è appena iniziata”.

E poi nello specifico su Nzola: “Italiano lo conosce benissimo, quindi voglio fidarmi di lui. E' una questione di automatismi, quando i due attaccanti ci entreranno davvero dentro la Fiorentina viaggerà a vele spiegate”.