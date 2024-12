Quanto cambia da un anno fa: meno casualità e più solidità e così la Fiorentina può davvero pensare alla Champions

Già un anno fa, di questi tempi, l'argomento era l'alta classifica, la possibilità di tornare in Champions e il 2023 fu chiuso addirittura al quarto posto, con una posizione di vantaggio sul quinto che poi divenne ugualmente valido grazie al ranking. Era un po' tutto diverso però, c'erano diverse incongruenze, tanti risultati fortunosi e la sensazione di un equilibrio davvero delicato e difficile da mantenere, salvo aiuti dal mercato.

Gli aiuti non arrivarono e così la Fiorentina nel girone di ritorno fece media con l'andata, chiudendo al suo abituale ottavo posto. Quest'anno però le sensazioni sono diverse: in estate è arrivata una squadra nuova, con giocatori che la Champions l'hanno vissuta eccome, da De Gea a Gosens passando per Kean e Adli. C'è più solidità e un risultato importante stasera potrebbe far cadere definitivamente la maschera alla Fiorentina, non tanto per una corsa Scudetto ma quantomeno per quella della Champions.