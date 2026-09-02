L'unico neo di una serata memorabile: il disservizio di Sky che ha fatto infuriare i tifosi viola

Una serata come questa, con tutti i grandi campioni della storia della Fiorentina (e non solo) che hanno illuminato il Franchi per due ore, c'è da segnalare un episodio spiacevole che ha lasciato molti tifosi spiazzati: contrariamente a quanto annunciato, infatti, non tutti hanno potuto vedere la partita.

Disservizio o incomprensione?

Come comunicato anche da noi, la partita sarebbe stata trasmessa sia sul canale 255 di Sky, sia sul canale YouTube ‘Sky Sport', quest'ultima in via totalmente gratuita. Nonostante la live fosse presente sul sito e i commenti fossero attivi, però, le immagini della partita non sono state trasmesse: pertanto, chiunque non disponesse di un abbonamento a Sky Sport, non ha potuto vedere l'incontro anche se questo era stato pubblicizzato. Resta da capire se quanto accaduto sia stato un errore tecnico, opzione più probabile, o se ci sia altro dietro a questa situazione.

Che pasticcio!

Un autogol clamoroso da parte di Sky e un malcontento più che giustificato da parte dei tifosi che, nei commenti sopracitati, non hanno tardato nell'esprimere la frustrazione di non poter rivedere i propri campioni del cuore tornare a solcare il campo del Franchi.