Solomon: "Non so ancora se rimarrò a Firenze ma ho apprezzato tanto il mio tempo qui. A fine stagione ne parleremo"
Manor Solomon. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Interpellato anche sul suo futuro Manor Solomon a Dazn, nel contesto di un Fiorentina-Sassuolo fin qui bloccato e con l'israeliano che ha sbagliato un'occasione importante:
“Non so ancora se rimarrò ma ho davvero apprezzato il mio tempo qui a Firenze, mi sono trovato bene sia con l'ambiente che con le persone e voglio dare il massimo fino a fine campionato. A fine stagione parleremo con la società e valuteremo il da farsi”.
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