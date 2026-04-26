Solomon: "Non so ancora se rimarrò a Firenze ma ho apprezzato tanto il mio tempo qui. A fine stagione ne parleremo"

Interpellato anche sul suo futuro Manor Solomon a Dazn, nel contesto di un Fiorentina-Sassuolo fin qui bloccato e con l'israeliano che ha sbagliato un'occasione importante:

“Non so ancora se rimarrò ma ho davvero apprezzato il mio tempo qui a Firenze, mi sono trovato bene sia con l'ambiente che con le persone e voglio dare il massimo fino a fine campionato. A fine stagione parleremo con la società e valuteremo il da farsi”.