Bucciantini: "Belotti ha cambiato la Fiorentina, Italiano ha ritrovato un centravanti. Era dai tempi di Vlahovic che non succedeva"

Marco Bucciantini, opinionista sportivo e tifoso viola, ha commentato per Sky Sport la gara del centravanti della Fiorentina Andrea Belotti contro la Lazio di Sarri, uscita sconfitta dal campo del Franchi. Grandi gli elogi per il numero 20 viola:

“Finalmente, da quando è andato via Vlahovic, la Fiorentina ha trovato un centravanti. Non si tratta solo di una questione tecnica, il centravanti bisogna averlo in squadra. E ora Italiano ha una punta che vince i duelli".

E ancora: “La Fiorentina ha disputato una partita di controllo e lo ha potuto fare grazie ai duelli vinti da Belotti. Il Gallo ne fa tanti, certo non li vince tutti, ma ci prova sempre ad ingaggiarli e così ha permesso alla squadra di portare a casa una partita dal punto di vista anche della gestione. E' ciò che mancava a Italiano, un attaccante che faccia giocare bene la sua squadra”.