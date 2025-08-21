Il calciatore della Fiorentina Cher Ndour ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria contro il Polyssia: “Abbiamo un po' sofferto dopo l'espulsione di Moise ma ci sta, fa parte del gioco. Non abbiamo subito molte occasioni e, cosa più importante, siamo riusciti a chiuderla. Abbiamo sofferto nel termine positivo della parola, anche perché siamo ancora all'inizio, ma abbiamo lottato e corso l'uno per l'altro”.

Io protagonista? “Mi sto trovando molto bene con tutti i compagni e con il livello di Pioli, penso sia la prima volta che inizio una stagione fin dalle prime battute. Questo mi sta aiutando tanto. Sono felice e lavoro giorno dopo giorno per migliorare. Avevo il compito di schermare il play, poi con la palla eravamo in tre a prendere l'iniziativa. Abbiamo fatto un'ottima partita, oggettivamente generosa”.

E aggiunge: “Il mister mi chiede spesso di attaccare la profondità con più continuità e di attaccare il centro dell'area, sto provando a farlo e mi trovo bene. Adesso pensiamo al riposo e da domani la concentrazione sarà sul cominciare al meglio il campionato, non sarà facile perché il Cagliari è una buona squadra. Ma non abbiamo alibi, siamo pronti a iniziare bene. Tifosi? Incredibili come sempre. Siamo andati a salutarli. Non ho dato la maglia perché l'ho scambiata prima, sennò l'avrei fatto”.