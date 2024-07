Nani: "Lucca non lo abbiamo riscattato per proporlo ad altre squadre. Bijol? E' stato uno dei migliori all'Europeo"

In diretta da Radio Sportiva, il direttore tecnico dell'Udinese Gianluca Nani ha parlato del futuro di Lorenzo Lucca, obiettivo di mercato della Fiorentina:

Un nome in meno dalla lista?

"Lucca senz’altro ha margini di crescita, noi ci puntiamo molto. È stato riscattato per tenerlo, vogliamo farlo crescere con noi. Non stiamo prendendo in considerazione nulla perché vogliamo che continui il suo percorso di crescita con noi. Non prendiamo in considerazione una cessione".

"Lucca è stato appena comprato 20 giorni fa e non l’abbiamo riscattato per proporlo, ma questo discorso vale anche per altri giocatori con noi da più tempo. Non è nei nostri programmi valutare una cessione dei nostri giocatori, soprattutto di un attaccante comprato 20 giorni fa e che ha ancora tanto margine di crescita".

Il futuro di Bijol

"Mi stupirei se non fosse apprezzato da Inter e altre squadre importanti. Fino a quando non è stato eliminato ha dimostrato di essere il miglior difensore dell'Europeo. È completo, leader difensivo, non vedo amnesie gravi, gli errori capitano a tutti. Ha attirato l’attenzione di molti club soprattutto in Premier. Per noi è importante e vorremmo tenerlo, ma dobbiamo essere pronti. Se dovesse arrivare offerta la discuteremo".