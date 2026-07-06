Calabrese: "Dragusin gran colpo. Commisso avrà fatto i suoi conti sul mercato. Il budget a disposizione di Paratici..."

Il giornalista de La Repubblica Giuseppe Calabrese ha parlato a Lady Radio, intervenendo sulla squadra della Fiorentina e sul mercato viola.

Sulla difesa

“Sappiamo che la stagione scorsa è stata molto difficile per la Fiorentina, ma adesso serve dare fiducia a questa nuova dirigenza viola con Paratici, che mi sembra che si sta muovendo molto bene. Viery e Dragusin sono ottimi acquisti. Se ci si può permettere Pongracic come panchinaro? Commisso e Paratici avranno fatto i loro conti”.

Su Paratici

“Non so se Paratici ha un budget sul mercato, ma non credo sia illimitato. Spero che il tema del monte ingaggi non sia così stringente da impedire alla Fiorentin di fare qualche operazione. Dopo la difesa adesso serve dare un volto all'attacco. Paratici è una certezza per Grosso”.