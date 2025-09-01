UFFICIALE: Finalmente il vice-Dodô, Lamptey è un giocatore viola! Il ghanese arriva a titolo definitivo
Tariq Lamptey è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il terzino destro ghanese ha superato le visite mediche e il suo contratto è stato depositato in Lega da parte del club viola.
Titolo definitivo
Il terzino, acquistato come alternativa a Dodô, arriva a Firenze a titolo definitivo per tre milioni di euro più altri tre (massimo) di bonus.
Chelsea e Brighton
Cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, ha trascorso le ultime stagioni cinque stagione al Brighton dove, nonostante i molti infortuni, si è fatto notare per la sua rapidità e capacità offensiva. Caratteristiche molto simili al suo compagno di reparto Dodô.
