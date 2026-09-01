UFFICIALE: Paratici guarda anche al futuro, preso un talento dalla Sampdoria

La Fiorentina guarda al presente, rinforzando anche in questo ultimo giorno di mercato la rosa a disposizione di Grosso con gli ultimi colpi, ma ha un occhio anche rivolto verso il domani. E' di questi minuti, infatti, la chiusura di un colpo per la Primavera. Si tratta di Giuseppe Forte, attaccante classe 2008 che arriva dalla Sampdoria.

Una carriera in blucerchiato

Giuseppe Forte ha iniziato il proprio percorso calcistico nelle giovanili della Samp, arrivando fino alla Primavera dove nella stagione 2024/25 ha collezionato 30 presenze e 3 gol nel campionato di categoria.

La scorsa stagione

L'anno scorso è andato in prestito alla Roma, dividendosi tra Primavera e Under 18. I giallorossi non hanno riscattato il cartellino del baby attaccante, tornato quindi a Genova dove ha esordito tra i grandi in Coppa Italia. L'ultima apparizione in maglia doriana, prima che la Fiorentina decidesse di puntare su di lui per poi affidarlo alle cure del tecnico della Primavera Aurelio Andreazzoli.