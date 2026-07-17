Oulaï non arriverà oggi a Firenze. Le riflessioni continuano per Paratici, la Fiorentina...

La storia fra Christ Inao Oulaï e la Fiorentina sta risultando piuttosto articolata e complicata, ancor prima che -eventualmente- inizi. Oggi sarebbe stato previsto l'arrivo del calciatore nel capoluogo toscano, con anche qualche indizio che sembrava lasciar presagire questo scenario. Ma non è ancora il momento.

Oulaï-Fiorentina, c'è ancora da aspettare

Oulaï non arriverà a Firenze, almeno per quanto riguarda la giornata di oggi. Il volo, inizialmente in programma nel pomeriggio, è stato cancellato. Si attendono le prossime ore per conoscere meglio le tempistiche e le effettive possibilità dell'arrivo del ragazzo in città.

L'ivoriano non arriverà oggi a Firenze

Intanto proseguono le riflessioni per il direttore sportivo Fabio Paratici. Oulaï è la prima scelta della Fiorentina? La cifra da spendere per il centrocampista ivoriano è decisamente consistente, dunque il club viola potrebbe orientare tale spesa su un esterno offensivo di qualità.