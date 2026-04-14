Bertolini la passa quasi liscia, ma non è l'unico squalificato dal Giudice Sportivo della Fiorentina Primavera
Il viola Gabriele Bertolini
Sono stati attimi di tensione al Viola Park, dopo lo scontro tra il viola Bertolini e il biancoceleste Vezzosi, che ha comportato una frattura facciale per il calciatore della Lazio, durante la sfida contro la Fiorentina Primavera.
Due cartellini rossi
L’ala gigliata è stata espulsa, lasciando la squadra in 9 uomini dopo che era già arrivato un cartellino rosso per il terzino gigliato Edoardo Sturli. Il giocatore della Fiorentina, rimasto profondamente dispiaciuto a causa di quanto accaduto, si è poi anche recato in ospedale per scusarsi con l’avversario.
Le squalifiche per i viola espulsi
Il Giudice Sportivo oggi ha comunicato i provvedimenti presi nei confronti dei due giovani calciatori della Fiorentina:
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- BERTOLINI Gabriele (Fiorentina): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
- STURLI Edoardo (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
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