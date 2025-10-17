Sentite Mancini: "La Conference League è screditata da tutti, ma sappiamo quanto è difficile vincerla"

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Gianluca Mancini, difensore e capitano della Roma di Gasperini, ha parlato anche delle gioie e dei dolori più grandi in giallorosso. Tra questi anche la vittoria della Conference League.

Le parole di Mancini

“La gioia più grande a Roma è stata sicuramente la vittoria della Conference League. Screditata da tutti, ma sappiamo quanto è stata dura vincerla. Ripenso ai festeggiamenti e a tutta quella gente…”

E poi…

Dopo la vittoria della Roma, è iniziata la fase “sfortunata” della Fiorentina, che ha collezionato due finali di fila e una semifinale, senza però mai riuscire ad alzare la coppa.