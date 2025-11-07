Gudmundsson rientrato al Viola Park! L'islandese a disposizione di Vanoli per preparare la sfida al Genoa - FOTO FN

Albert Gudmundsson è appena rientrato al Viola Park. Il calciatore islandese non è potuto essere presente nella trasferta in Germania, ma già da oggi pomeriggio sarà a disposizione del nuovo allenatore viola Paolo Vanoli.

Il processo

il fantasista viola si era recato in Islanda nella giornata di mercoledì per presenziare all'udienza del giorno successivo del processo d'appello per cattiva condotta sessuale che lo vede coinvolto.

Ritorno al Viola Park

Il giocatore non ha potuto essere presente nella partita contro il Mainz, ma è tornato questa mattina al Viola Park e sarà regolarmente a disposizione di Vanoli per la sfida delicatissima contro il Genoa; proprio la squadra che ha portato in Italia l'attuale numero dieci della Fiorentina.