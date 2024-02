Una buona nuova in vista della prossima: Nicola non avrà a disposizione il suo numero nove. Ancora ai box anche un difensore

L'Empoli prosegue il percorso di avvicinamento al derby metropolitano di domenica 18 febbraio contro la Fiorentina in programma alle 15 al 'Carlo Castellani - Computer Gross Arena'. Il tecnico Davide Nicola ha tutti i giocatori a disposizione, eccetto due elementi: Caputo e Ebuhei, riporta l'ANSA.

Il problema di Caputo

Ebuhei prosegue il suo recupero dall'infortunio muscolare al bicipite femorale, mentre Caputo non è ancora al top: alla ripresa del lavoro martedì ha svolto parte del lavoro col gruppo, poi ha proseguito nel recupero a parte. Avverte ancora alcuni fastidi alla caviglia e con ogni probabilità non sarà convocato.

Dal primo minuto, un ex viola

In avanti l'ex Fiorentina Zurkowski e Cambiaghi sembrano inamovibili per il momento. Mentre per il ruolo di centravanti Cerri se la gioca con Niang. Ma quest'ultimo, reduce dal finale con gol e assist a Salerno, non può ancora avere i 90 minuti nelle gambe e quindi l'ex Como sembra in vantaggio.